Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l'agenteha parlato del futuro di, a cui lapunta a trovare una sistemazione durante il mercato di gennaio: "Arthur ha tanto mercato in Brasile, però il suo desiderio è quello di rimanere ancora in Europa", il commento del procuratore. "Abbiamo alcune piste concrete, quindi speriamo di vederlo presto sui campi, perché veramente è un peccato mortale che un giocatore del genere non sia utilizzato".Il centrocampista, come noto, è fuori dal progetto bianconero fin dalla scorsa estate, quando di fatto è stato escluso dalla rosa. La speranza del club, ora, è quella di riuscire a concretizzare quanto prima la sua cessione, anche per liberarsi del suo pesante ingaggio.