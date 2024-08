Juve, Arthur e Kostic alla Fiorentina? Le ultime

A breve, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore , laincontrerà la. L'obiettivo è sempre lo stesso, provare a chiudere per il passaggio in bianconero di, per cui c'è ancora una distanza di qualche milione tra richiesta e offerta. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche l'idea di inserire nella trattativa qualche contropartita, e i nomi sono quelli di, entrambi profili che interessano al club viola.Stando a Calciomercato.com, però, al momento le operazioni stanno viaggiando su binari separati. La Fiorentina, infatti, vorrebbe evitare di inserire altri giocatori nell'affare Gonzalez, trattando eventualmente il brasiliano e il serbo a parte. Il primo è già stato a Firenze in prestito, e un suo possibile ritorno è legato all'eventuale partenza di Sofyan Amrabat, mentre il secondo è una richiesta di Raffaele Palladino, che sta pensando di spostare Cristiano Biraghi da centrale di sinistra nella difesa a tre. Due situazioni, quelle di Arthur e Kostic, che ovviamente interessano molto anche alla Juventus, che considera i due giocatori nella lista degli esuberi e conta di liberarsene entro la fine del mercato.





