Juventus, la situazione di Arthur

rimarrà allafino a gennaio, ma solo in attesa di poter definire il suo futuro, che sarà lontano da Torino. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni emerse già nei giorni scorsi, sostenendo che per il centrocampista classe 1996 potrebbe aprirsi nei prossimi mesi una sfida tutta brasiliana, con Flamengo, Corinthians e Palmeiras che pregustano fin da ora un assalto così come il Gremio e il Palmeiras.Si preannuncia quindi un periodo di "stand-by" per l'ex Fiorentina, che in questi giorni ha rifiutato una serie di proposte dalla Turchia scegliendo di restare a Torino (dove il club bianconero lo ha inserito nella lista per Serie A e Champions, considerandolo però sempre in fondo alle gerarchie). Il suo agente, intanto, continuerà ad approfondire anche altre piste italiane ed estere, ma negli ultimi mesi ad essersi rafforzato è soprattutto il canale con il Brasile, che quindi rende più solida l'ipotesi di un ritorno di Arthur in patria.





