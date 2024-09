Non c'era nemmenoall' allenamento odierno dellain vista della sfida didi domani contro il PSV Eindhoven. Il centrocampista brasiliano non fa parte del progetto di Thiago Motta, ma è comunque stato inserito nella lista dei giocatori arruolabili per la massima competizione continentale. Quasi impossibile, dunque, che possa essere in pancina all'Allianz Stadium, anche perché sostanzialmente è rimasto a Torino solo in attesa di ricevere un'offerta dal mercato (per lui si parla con insistenza di un possibile ritorno in Brasile a gennaio).