Juventus, la situazione di Arthur

. Ovvero quello che, agli occhi del tecnico, è un uomo d'ordine in mezzo al campo, con una buona esperienza internazionale da mettere al servizio di una squadra che, dopo la promozione, punta a stupire anche in Serie A. Il brasiliano, come noto, non rientra nel progetto tecnico delladi Thiago Motta. E Cristiano Giuntoli punta a cederlo quanto prima, anche perché il suo peso sul bilancio non è più sostenibile: secondo i dati di Calcio & Finanza si parla infatti di quasi 17,5 milioni di euro all'anno e di uno stipendio lordo da circa 5 milioni e mezzo.Ed è proprio su questo aspetto che c'è distanza - parecchia distanza - tra i due club coinvolti, perché i lariani, secondo quanto scrive Calciomercato.com, hanno chiesto alla Juve di partecipare al pagamento dell'ingaggio di Arthur almeno per il 40%, cosa che va un po' in contrasto con la volontà di Cristiano Giuntoli e colleghi di liberarsi totalmente di un onere economico molto significativo. Senza dimenticare che, per avviare una vera e propria trattativa, manca ancora il sì definitivo del giocatore, stuzzicato dal progetto del Como di Fabregas ma anche desideroso di tornare a giocare la Champions League.