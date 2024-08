Dopo la conclusione della sua esperienza in prestito allaè tornato a, dove il suo futuro calcistico rimane incerto. Il centrocampista brasiliano, che non è riuscito a lasciare un segno significativo durante la sua permanenza a Firenze, è ora nuovamente sotto contratto con la, ma la sua permanenza in bianconero sembra tutt'altro che scontata.Tra le squadre che hanno manifestato interesse per Arthur c'è il PAOK Salonicco, uno dei club più prestigiosi della Super League greca. Tuttavia, nonostante l'interesse concreto da parte del club ellenico, il giocatore non sembra intenzionato ad accettare la destinazione proposta. La riluttanza di Arthur a trasferirsi in Grecia potrebbe essere legata a vari fattori, tra cui il desiderio di restare in un campionato più competitivo o di trovare una soluzione che meglio si adatti alle sue ambizioni personali e professionali.