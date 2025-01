Perché il Betis Siviglia non ha ancora preso Arthur

Il trasferimento dial, che fino a poche ore fa sembrava a un passo dal concretizzarsi, potrebbe sfumare proprio sul più bello. Lo stallo, come scrive Tuttosport, si è originato per un mancato accordo tra le parti in merito allo stipendio del regista: per la, infatti, dovrebbe farsene totalmente carico il club spagnolo (si parla di 5 milioni di euro netti all'anno, circa 4,5 lordi per sei mesi), che invece chiede un incentivo all'esodo.In questa fase di stand by si è inoltre inserita la. Il Betis ha trovato un accordo con, in uscita dai giallorossi, e punta a chiudere con la stessa formula impostata con la Vecchia Signora: prestito con diritto di riscatto, con la notevole differenza che l'ingaggio del francese pesa la metà di quello di Arthur. Che a questo punto potrebbe rimanere, ancora una volta, con un pugno di mosche in mano. Così come la stessa Juventus, ovviamente, per le cui casse la cessione del brasiliano sarebbe un aiuto decisamente importante.





