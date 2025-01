L'Arsenal può prendere Vlahovic?

Mentre si attende di capire se potrà essere a disposizione per il big match di domani contro l'Atalanta,sente - per il momento da lontano - le sirene della Premier League. Nella sfida di ieri sera contro il Manchester United ( in cui è stato decisivo Joshua Zirkzee ), l'ha infatti perso per infortunio, di cui si teme la rottura del crociato. Uno scenario che, se fosse confermato, potrebbe spingere i Gunners ad andare subito a caccia di un attaccante, magari puntando proprio sul serbo per cui hanno un debole da tempo, come scrive Tuttosport.Per ora, comunque, nessun allarme concreto. O almeno nulla che sia legato all' intenzione della Juve di accelerare per, che a sua volta potrebbe diventare un'idea per l'Arsenal dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati di Luis Enrique per il match del PSG contro il Saint-Étienne. I bianconeri vogliono il francese. E lo vogliono ora ma anche pensando in prospettiva alla prossima stagione quando - allora sì - per Vlahovic potrebbe cambiare tutto.





