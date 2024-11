Arsenal-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women sfida l'Arsenal all'Emirates Stadium, nel freddo della capitale del Regno Unito le bianconere escono sconfitte dalle Gunners che già avevano battuto la Juventus all'andata. Queste le nostre pagelle alle protagoniste della sfida:Una buona gara, aiuta in fase di costruzione.orchestra la difesa con indicazioni costanti alle compagne, una prestazione decisamente degna di nota. Forse poteva fare di più su Hurtig.non perde un duello, sia fisico che in velocità, decisamente bene.si perde Blackstenius quando conta, peccato.un treno, corre e macina chilometri in corsia ma nonostante ciò non perde lucidità.5 si perde Blackstenius ma la salva PPM, non entra in partita.monumentale. Un'altra prestazione sontuosa, recupera palloni e li smista con un'esperienza invidiabile ma è la sua seconda stagione in Serie A ed ha 19 anni, è bene ricordarlo.Lotta, recupera palloni e si propone in avanti.inedito il suo ruolo, ma si districa bene.- scintille con McCabe ma che partita! È ovunque e non sbaglia le scelte. Pesa però l'occasione forse più nitida della partita che è sui suoi piedi.In difficoltà, meglio della gara di andata ma fa davvero fatica, perde contrasti e palloni e sbaglia qualche scelta.cross per Caruso, poi si spegne.Si districa tra le maglie rosse, in velocità fa paura, protagonista o una bella occasione in cui calcia centrale.pochi palloni per lei che ci prova.Si sacrifica nei ripiegamenti, forse poco lucida in fase offensiva.tiene alta la squadra, alza il baricentro."Vogliamo dimostrare di non essere la squadra dell'andata" ha detto alla vigilia ed oggi lo ha dimostrato. Si infrange comunque sull'Emirates Stadium il sogno quarti delle bianconere ed un po' dispiace.





