Arsenal-Juventus Women, la conferenza stampa di Canzi

La Juventus Women è scesa in campo all'Emirates Stadium di Londra per la sfida di Women's Champions League contro l'Arsenal. Il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida. Queste le sue parole:"Quando due partite in una settimana subisci cinque goal e ne fai zero non potrei presentarmi e dire che siamo sullo stesso livello. L'Arsenal è di caratura superiore, concordo sul fatto che siamo rimasti in partita fino alla fine, non abbiamo concretizzato l'occasione e siamo stati puniti, sono soddisfatto della prestazione delle ragazze oggi"."Il mio lavoro è guardare la mia squadra e non è facile. Non sarei onesto a giudicare il loro lavoro, ho guardato solo le mie ragazze in queste partite"."Come ho detto sono fiero della partita di oggi, non era facile dopo otto giorni ripartire dopo aver preso quattro schiaffi, ci giocavamo una partita alla pari giocando in maniera tatticamente molto diversa, le ragazze hanno dimostrato elasticità, cuore e Spirito. Mi dispiace per le ragazze, la qualificazione era molto difficile lo sapevamo ma oggi credo meritassimo di più"."C'è ancora un discreto gap fisico e questo salta all'occhio. Sotto l'aspetto tattico abbiamo fatto un'ottima gara. Chiaro che è difficile parlare dopo aver preso cinque goal in due partite, è difficile trovare la comunicazione giusta ma il fatto di giocarsele fino alla fine ed abituarsi a restare in gara fino alla fine in contesti e stadi e contesti numerici di pubblico a cui non siamo abituati. Ci servirà sicuramente per il futuro".