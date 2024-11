Pubblico delle grandi occasioni questa sera all'di Londra, dove si disputerà la sfida ditra. Come raccolto dalla nostra redazione, per il match sono attesi circa 10mila tifosi, tra i quali anche un po' di bianconeri. La squadra di Max Canzi è chiamata a fare un'impresa contro le londinesi, che all'andata le hanno inflitto una pesante sconfitta per 4 a 0 riducendo parecchio le speranze di un passaggio del turno. La fase a gironi della Juve prevede poi altre due sfide, in trasferta contro il Bayern Monaco il 12 dicembre e in casa contro il Valerenga il 18.