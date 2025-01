Arrigo Sacchi: 'La Juventus è in una fase di pericolosa involuzione'

Getty Images

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sportha detto la sua anche sul momento delladopo la sconfitta di ieri contro il Benfica: "La Juve è in una fase di. Non riesce a imboccare la strada che la porterebbe verso una totale rivoluzione culturale.è bravo, lo ha fatto vedere a Bologna nella passata stagione, credo che alla lunga riuscirà a imporsi, ma capisco la rabbia della gente che vorrebbe vedere una squadra più competitiva".E sul: "Mi ha deluso ancora una volta. Prestazione da dimenticare. Ma qui il problema è che gli errori sono stati commessi fin dall'inizio della stagione, e adesso porvi rimedio diventa difficile. A mio avviso è necessario che i dirigenti riflettano su ciò che è stato fatto, perché la storia del Milan merita molto di più di ciò che stiamo osservando. E, per favore, non diamo colpe a Sergio Conceiçao che è appena arrivato…".