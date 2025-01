Arianna Caruso saluta i tifosi della Juventus dopo 7 anni e mezzo VIDEO

Getty Images

L'avventura dialla Juventus Women è ormai giunta al termine. La capitana bianconera, dopo 7 anni e mezzo e ben 237 partite con la maglia della Juve, ha salutato i tifosi, pronta per una nuova tappa della sua carriera: la centrocampista classe 1999 andrà infatti al, che ha fatto un vero e proprio blitz a Vinovo nella serata di ieri. Così, dopo tantissimi momenti vissuti con la maglia bianconera, si conclude la sua avventura: come ha spiegato anche, sarà un'assenza importante per la Juventus Women. Caruso ha comunque raggiunto le ormai ex compagne a Biella per assistere alla gara contro la, e a fine partita ha voluto salutare tutti i tifosi bianconeri.