di Miriana Cardinale, inviata allo Stadium

La centrocampista della Juventus Women Arianna Caruso ha parlato in seguito alla sfida vinta contro la Roma. Le sue parole:

Juventus Women-Roma, parla Arianna Caruso

EMOZIONI - "Forse è difficile spiegarla a parole. Tornare all'Allianz è sempre un'emozione grande. Siamo contente di essere tornate e di aver vinto".



CAMBIAMENTO - "L'anno scorso è stato un anno difficile, senza dubbio. Quest'anno siamo partite con il piede giusto, ci sono stati tanti cambiamenti e siamo dentro al cambiamento. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare cosi".



CAPITANO - "Sono contenta, ovviamente il capitano è Gama. Quando non è in campo si va per presenze, e quindi, avendo più presenze, indosso la fascia. Sono orgogliosa e contenta".



SCHATZER- "Giovanissima, oggi non era facile giocare davanti a così tanti spettatori per l'età che ha. Gli faccio i miei complimenti. Secono me ha tanto talento e deve continuare. E' una giocatrice di prospettiva".



ATTEGGIAMENTO - "L'atteggiamento è quello giusto e dobbiamo continuare a fare così. Pensiamo partita dopo partita e per adesso sta funzionando".



BAYERN MONACO - "Tra qualche ora praticamente. Me lo aspetto difficile, tra due giorni, e dobbiamo recuperare energie.Incontriamo una squadra davvero forte, ma daremo il massimo come sempre".