Arianna Caruso: 'Abbiamo allungato in classifica. Contro la Lazio serve la testa giusta'

Getty Images

La centrocampista della Juventus Women Ariannaha presentato ai canali ufficiali del club la sfida di domani contro la Lazio. Le sue parole:"Arrivavamo dalla prima sconfitta di campionato contro la Roma, dovevamo analizzare gli errori ma non era successo niente di drammatico, dovevamo pensare alla partita successiva restando concentrate perchè era altrettanto importante. Penso si sia vista in campo la reazione positiva e abbiamo allungato sull'Inter"."Una squadra molto forte che ha raccolto poco rispetto a quanto dimostrato. A livello psicologico non dobbiamo. far riferimento alla gara di andata, dobbiamo pensare che è una partita secca. Sono una squadra forte e serve la testa giusta".

"A livello mentale stiamo molto bene, dopo la Roma potevamo avere un down ma abbiamo reagito bene. Dobbiamo pensare a noi stesse e continuare a vincere. Le nuove danno qualcosa a livello qualitativo in più, si sono inserite bene e sono contenta"."Continuare a vincere, è tutto aperto e nelle nostre mani. Ci saranno tanti scontri diretti, dobbiamo pensare a noi e cercare di vincere partita dopo partita".