Argentina, ufficiale: Nico Gonzalez assente

#SelecciónMayor El futbolista Nicolás González, de @juventusfces, será baja en la nómina de convocados para la doble fecha de noviembre. pic.twitter.com/eRQJzGYfot —

ha comunicato ufficialmente la lista dei giocatori che saranno a disposizione per i prossimi impegni della nazionale. Ed è confermata l'assenza diè ancora indisponibile per l'infortunio e non è stato convocato dai bianconeri per il derby contro il Torino.E' arrivato anche il comunicato riguardante l'assenza di Nico: "Il calciatore Nicolás González, della Juventus, sarà assente dalla rosa per il doppio appuntamento di novembre". Niente da fare per l'ex Fiorentina, che utilizzerà la sosta per rientrare a disposizione e trovare la forma in vista del proseguo della stagione. Dopo la sosta infatti è atteso di nuovo in campo, un mese e mezzo dall'ultima volta.