Nico Gonzalez Juve, quando torna l'argentino?

Parte con l'Argentina. Anzi no. Le ultime ore di Nico Gonzalez sono state senza dubbio importanti, con l'esterno bianconero che ha prima ricevuto la chiamata della nazionale e poi deciso di non partire. L'ex Fiorentina recupererà infatti dall'infortunio, in modo da provare a tornare a disposizione di Thiago MottaLa Gazzetta dello Sport riferisce che Thiago Motta valuterà nelle prossime 48 ore se Nico Gonzalez potrà esserci già. In caso contrario, l'esterno bianconero tornerà direttamente dopo la pausa nazionali.