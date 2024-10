Argentina, i convocati di Scaloni

Portieri: Rulli (Marsiglia), Musso (Atletico Madrid), Benitez (PSV).

Difensori: Montiel (Siviglia), Molina (Atletico Madrid), Romero (Tottenham), Balerdi (Marsiglia), Pezzella (River Plate), Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (River Plate), Tagliafico (Lione).

Centrocampisti: Paredes (Roma), Mac Allister (Liverpool), De Paul (Atletico Madrid), Palacios (Bayer Leverkusen), Fernandez (Chelsea), Lo Celso (Betis), Almada (Botafogo), Nico Paz (Como).

Attaccanti: Nico Gonzalez (Juventus), Dybala (Roma), Messi (Inter Miami), Martinez (Inter), Alvarez (Atletico Madrid), Valentin Carboni (Marsiglia).

L'ha comunicato i giocatori convocati per i prossimi impegni della nazionale. Settimana prossima infatti i campionati si fermano per la seconda sosta stagionale, lasciando spazio alle nazionali. Scaloni, c.t dell'albiceleste, ha convocati quattro giocatori dalla Serie A per le partite contro Bolivia e Venezuela, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. C'è un solo giocatore della. Non presente invece l'ex bianconero,Ecco la lista dei convocati.