Per il match di lunedì sera contro ilThiago Motta dovrà fare sicuramente a meno di Khephren Thuram e Timothy Weah, entrambi infortunati dopo aver messo in campo prestazioni più che positive all'esordio contro il Como. Il tecnico italo-brasiliano, però, potrebbe ritrovare un giocatore che finora non ha avuto a disposizione: si tratta di, reduce da un problema al ginocchio, che è atteso al ritorno al lavoro con il resto del gruppo già domani alla ripresa degli allenamenti, secondo La Gazzetta dello Sport. Può essere considerata remota, ora, l'ipotesi di una sua cessione entro la fine del mercato, con lapropensa a tenerlo in rosa come vice di Dusan Vlahovic.