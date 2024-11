Perché alcuni arbitri sono finiti nel mirino del Fisco?

Alcuni arbitri sono finiti nel mirino del Fisco italiano per aver evaso le tasse sui compensi Uefa fra il 2018 e il 2022. Lo scrive La Repubblica, che fa anche i nomi dei fischietti più noti a cui sono arrivati avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate: c'è l'attuale disegnatore, ma anche, ritiratosi alla fine della scorsa stagione e recordman italiano di presenze in Champions League.Si tratta, secondo quanto emerso, di, quindi non di rilevanza penale, che alcuni avevano pagato su conti esteri. Dopo gli accertamenti ricevuti attorno alla metà del 2024, quasi tutti hanno aderito versando una sanzione ridotta: "Ho chiuso tutte le pendenze, si era trattato di un disguido" spiega Rocchi, mentre il suo avvocato Roberto Cordeiro Guerra precisa: "Un errore dovuto a norme non chiarissime. Da subito il mio assistito ha desiderato regolarizzare la sua posizione attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso". Nessun commento da parte di Daniele Orsato.