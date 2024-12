Anche la"alza la voce" contro gli arbitri italiani. Lo fa attraverso il ds, intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport: "In questa stagione la Roma ha subìto sette torti arbitrali accertati, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive. In nessuna delle sette occasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri. Una sola volta la Roma ha voluto manifestare il proprio disappunto, nel post-partita di Monza dove il danno era stato evidentissimo e dove lo stesso Monza aveva alzato la temperatura criticando la scelta di un arbitro di Roma".Il dirigente ha poi aggiunto: "Se sono d'accordo con? Nella sostanza, certo. Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le eventuali sviste possono essere “sanate” dalla tecnologia. Vogliamo giocare il calcio del nostro tempo, non quello della soggettività assoluta, e riteniamo che il protocollo debba essere aggiornato e reso inattaccabile. Sottolineo anche che la Roma è sempre stata collaborativa con l’AIA e il designatore Rocchi, anche negli incontri abituali che si tengono annualmente. Abbiamo cercato di ascoltare le loro ragioni, pur non condividendo alcune prese di posizione pubbliche, mai censurate dallo stesso organismo".