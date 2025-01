Cosa manca per Araujo alla Juventus?



Pericolo estero per Araujo

I minuti più caldi, il momento più importante.inizia a essere una partita a scacchi dopo l'accelerata delle ultimissime ore, con il board bianconero pronto a innestare la marcia definitiva per portarlo a casa. Ecco, a che punto siamo? Siamo al punto in cui i dettagli vanno ancora definiti, con i bianconeri pronti a delineare i margini per la trattativa. Per capirci: un accordo ancora non c'è, ma ci sono le reciproche volontà, e si sta andando spediti.Rispetto a ieri, il grosso passo in avanti è stato tutto in direzione juventina. Cioè: Araujo è balzato in pole alle preferenze del duo Motta-Giuntoli anche per assenza di alternative, dal momento in cui Hancko sembra più lontano e Antonio Silva ancora incastrato dalla volontà del Benfica di trattenerlo.L'obiettivo è abbassare la richiesta del Barça, che resta molto alta e coinvolge la cifra per il riscatto.Sul resto, di fatto le parti convergono con serenità. L'ingaggio dovrà essere coperto totalmente dalla Juventus, mentre il prestito può essere un indennizzo più corposo. Non ci sono certezze sulle cifre, momentanee e definitive, né sono state chiuse le condizioni per l'eventuale acquisto.In tutto questo, da non sottovalutare un aspetto: c'è la Premier nelle intenzioni del calciatore, lusingato dalle sirenee dalle voci provenienti in. Naturale che gli agenti dell'uruguaiano stiano lavorando su più tavoli, ma laè la squadra che ha mosso i passi (molto) più concreti rispetto ai competitor.Le tempistiche rischiano di essere un po' più lunghe del previsto, poi. Bisognerà attendere almeno domenica 12 gennaio, giorno della finale del Barça in Supercopa de Espana.