L'intreccio di mercato per la difesa della Juventus

L'imminente sfida di Supercoppa Italiana traporta con sé anche un intreccio di mercato. Che riguarda ovviamente il reparto sul quale i bianconeri hanno più necessità di intervenire, ovvero la difesa. Come scrive Tuttosport, infatti, il portoghesepotrebbe presto aprire a un "piano B" - qualora il Benfica non andasse incontro alla Vecchia Signora - che lo spingerebbe proprio in casa del connazionale Sergio Conceicao, fresco di approdo sulla panchina rossonera. A quel punto Cristiano Giuntoli avrebbe la strada spianata per(che ora è convinto di potersi rilanciare con il nuovo tecnico, ma con l'arrivo di Antonio Silva finirebbe ulteriormente ai margini).Un effetto domino tutto sommato lineare, sul cui sfondo rimane: lo slovacco sarebbe più accessibile in estate che a metà stagione, almeno nelle intenzioni del Feyenoord, ma Thiago Motta potrebbe aver bisogno di due rinforzi in difesa, con la partenza di Danilo. La situazione, insomma, si presta a vari sviluppi e va monitorata. Anche perché l'impegno comune a Riad di Juventus e Milan rende più agevoli i contatti di persona tra i due club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui