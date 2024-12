Il Milan si inserisce per Antonio Silva?

Come sappiamo da tempo, lache può cambiare squadra visto lo scarso minutaggio negli ultimi mesi. Il club bianconero si è già fatto avanti per il giocatore, come dimostrano le parole del suo agente, Jorge Mendes, che ha confermato la volontà della Juve di prenderlo e anche l'apertura di Antonio Silva.Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport però, occhio al Milan perché il club rossonero, con il nuovo allenatore e l'arrivo di Sergio Conceicao potrebbe anche cambiare obiettivi sul mercato. E visto che il Milan resta di marca portoghese, un'idea potrebbe essere proprio Antonio Silva.