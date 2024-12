Juventus, Antonio Silva ed il primo no del Benfica



Juventus, i nomi per la difesa

David Hancko del Feyenoord continua a piacere dopo che Giuntoli è andato personalmente a vederlo a Manchester, ma è un titolare inamovibile, difficile arrivarci a gennaio

Laagirà necessariamente nel corso della sessione invernale di calciomercato per portare a Torino un, complici gli infortuni decisamente lunghi di Juan Cabal e Gleison Bremer. Il nome che scalda particolarmente dalle parti della Continassa sembra essere quello di Antonio Silva, il direttore Giuntoli ieri ha pubblicamente detto a Sky di apprezzare il giocatore. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport però è arrivato già il primo no dal Benfica.L'agente del giocatore è Jorge Mendez, lo storico agente di Cristiano Ronaldo che ha già diretto parecchie operazioni con la Juventus, come quella di Francisco Conceciao. Antonio Silva è reduce da cinque panchine consecutive, scendendo cosi nelle gerarchie del Benfica. Il club portoghese però avrebbe già detto il primo no alla Juventus che lo avrebbe richiesto in prestito. Una trattativa quindi che si prospetta non semplice.





