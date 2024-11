Antonio Silva Juve, cosa succede in Portogallo

Antonio Silva, i numeri stagionali

Presenze: 10

Minuti: 814’

Goal: 1

Assist: 1

I riflettori puntati addosso possono illuminare, ma anche accecare. Gli elogi che tutto intorno si sentono fanno presto a diventare voci di scherno e di critica. Il mondo del calcio viaggia a velocità supersoniche e basta una prestazione negativa per cancellare quanto di buono fatto fin lì. E può succedere a tutti, anche adche del Portogallo è una delle stelle emergenti, talento di sicuro prospetto futuro, ma con un presente già di tutto rispetto. E anche lui, che oggi è obiettivo di mercato della Juventus , è finito nel mirino della critica.Antonio Silva non è certo nome da lavoro di fino degli scout, di quelli che si scovano in giro per il mondo quasi sconosciuti. Come dicevamo è uno dei maggiori talenti portoghesi, colonna designata del Benfica. E allora, dato tutto ciò, come è possibile che si accendano le voci di mercato, già per gennaio?Succede che l’aria intorno ad Antonio Silva è cambiata e sta diventando pesante. In Portogallo, dai media locali, arrivano editoriali e critiche per alcune prestazioni non esaltanti e il rapporto con Lage, allenatore del Benfica che ha preso il posto di Schmidt, non è decollato. In campionato, nelle ultime tre, Antonio Silva ha osservato dalla panchina i compagni Otamendi e Araujo districarsi al centro della difesa.Proprio l’aria pesante intorno ad Antonio Silva, la discesa nelle gerarchie di Lage, possono essere i migliori alleati della Juventus. Verso gennaio, però, servirà un capolavoro sull’asse Giuntoli-Mendes per finalizzare il trasferimento, magari con formula alla Conceicao. Difficile, non impossibile.