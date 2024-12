Cosa succede con Antonio Silva

"Il mio legame con questi colori va oltre il minutaggio. Voglio restare qui fino alla fine del mio contratto, non ho mai visto un capitano che lascia la sua squadra a metà stagione". Ha parlato cosìdopo, spegnendo in maniera forse definitiva le voci che lo volevano lontano da Torino già a gennaio, quando il club bianconero andrà sicuramente di caccia di un rinforzo - o magari pure due - per la difesa rimasta orfana di Gleison Bremer e Juan Cabal.Ecco, questa rimane una certezza, al di là del brasiliano: un centrale arriverà (con tutta probabilità in prestito), e tendenzialmente sarà in linea con la filosofia giovane, possibilmente low cost. Il grande nome è quello di, per il quale come scrive Tuttosport l'agente Jorge Mendes sta lavorando ai fianchi delper ammorbidirne la posizione e abbassarne il prezzo; sullo sfondo resiste inoltredel Feyenoord, e si potrebbe persino non dover scegliere tra i due. Tutto dipenderà dai costi delle operazioni e dai tempi, perché qualora ci fossero le condizioni la Juve potrebbe valutare anche un colpo per l'attacco.





