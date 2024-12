"Conosco bene questo stadio, basta una scintilla per accendere la tifoseria e cambiare l'inerzia del match. Il primo tempo è stato forse il più bello in assoluto a livello di gioco e dominio, il secondo, invece, non deve appartenerci. Significa staccare la spina, rimettere tutto in discussione e non è giusto per il lavoro che facciamo durante la settimana", Antoniocommenta così nel post partita la vittoria delottenuta per 2-1 con sofferenza nel finale.Il tecnico ha criticato la squadra per la prestazione nel secondo tempo: "Se abbiamo ambizioni, dobbiamo cambiare e restare concentrati per 95 minuti".delusi per un secondo tempo in cui abbiamo rimesso in gioco un risultato che sembrava acquisito. A fine primo tempo, da bordo campo, dicevo che eravamo troppo leziosi e l'ho ribadito anche negli spogliatoi".