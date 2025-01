Dopo meno di sei mesi, l’avventura di Federicoalpotrebbe già concludersi. L’attaccante classe ’97 fatica a trovare spazio in una squadra che funziona alla perfezione e conta su giocatori come Salah, Gakpo, Luis Diaz, Jones e Darwin Nunez. Questa situazione spinge Chiesa a considerare l’addio ai Reds, valutando anche un possibile ritorno in Italia dopo aver lasciato lala scorsa estate. Tra le opzioni, attenzione al: Antonioapprezza il giocatore e, in caso di cessione di Kvaratskhelia, Chiesa sarebbe uno dei principali candidati per sostituirlo nel progetto partenopeo. Lo riporta calciomercato.com.