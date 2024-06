La priorità di Antonioera il ritorno in Italia, nella Serie A. Dopo la sua esperienza al Tottenham in Premier League, l'allenatore desiderava tornare vicino alla sua famiglia. Così, quando a marzo scorso ha chiuso il rapporto con gli Spurs con una risoluzione consensuale, ha deciso di prendere in considerazione solo le proposte provenienti dal campionato italiano. Nonostante le voci che lo accostavano a, in realtà non c'è mai stato nulla di concreto con questi club, come riporta calciomercato.com. L'unica squadra che ha mantenuto contatti costanti e portato avanti le trattative fino alla fine è stata il Napoli. Conte, quindi, ha valutato attentamente l'offerta del club partenopeo, che sembrava il più determinato a riportarlo in Serie A.