Le parole di Antonioa Dazn, a colloquio con"Fa sempre un piacere rivedere Giaccherini, ci lega una storia bella alla Juventus e con la Nazionale. Mi fa piacere vederlo, era un ottimo giocatore ed un grandissimo ragazzo. I nuovi devono lavorare, come lo stesso Lukaku che ha sfruttato la sosta restando con noi. I due ragazzi nuovi, McTomminay e Gilmour, dovranno lavorare perché sono arrivati con una condizione non buona. Il calciomercato durante il campionato ha inciso finora. Abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisico, come con Lukaku. Sfrutteremo le sue caratteristiche, lo conosco bene".