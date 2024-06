Chi si aspettava un annuncio pieno di effetti speciali ha ottenuto una risposta concreta: poche parole, ma tanti fatti. Dopo una stagione deludente, in cui il Napoli ha perso lo scudetto, l'onore ed è finito decimo in campionato, rimanendo fuori dalle competizioni europee per la prima volta in 14 anni, il club partenopeo ha deciso di ripartire da un vero specialista in scudetti:Conte, con il suo impressionante palmarès, è il tecnico ideale per riportare ilai vertici del calcio italiano e internazionale. Ha vinto tre scudetti con la Juventus, uno con l'Inter e una Premier League con il. È il più vincente tra i tecnici con almeno 50 panchine ufficiali in Serie A, con una media di 2,26 punti in 188 partite e un totale di 424 punti. Questi numeri parlano chiaro: Antonio Conte è una garanzia di successo.