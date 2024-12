Le parole di Antonioin conferenza stampa:"Parole di Marotta? L'Inter è la favorita dall'inizio del campionato, non penso che il Direttore possa essere sereno se non vince. Parliamo di una squadra che ha due squadre e tre quarti. Nulla a che vedere con noi. Si concentrano su di noi senza vedere chi può realmente dare fastidio. Sono sicuro siano parole che si porta via il vento, magari spinte da qualcuno dall'interno. Penso che ogni squadra e ogni allenatore inizia l'anno con gli obiettivi. Poi noi possiamo dire quello che vogliamo, ma internamente si conoscono. È un po' il gioco dello scarica barile ma a fine anno bisogna rispondere all'ambizione del club e agli obiettivi posti assieme al club. Ognuno di noi conosce il reale obiettivo e deve portare a casa quanto gli viene chiesto".