Antonio Conte contro la 'sua' Juventus: tante sconfitte, una sola vittoria: con il Napoli per sfatare il tabù

Getty Images

Il bilancio di Conte contro la Juventus

Lanon sarà mai solo un avversario: lo spiega bene in ogni conferenza stampa, anche l'ultima . E la dimostrazione è anche quanto avvenuto all'Allianz Stadium pochi mesi fa, con il tecnico che si è andato a prendere l'applauso dei tifosi bianconeri a fine partita. Il primo "riavvicinamento" dopo la rottura nel 2014 e gli anni all'Inter che hanno inevitabilmente allontanato l'allenatore dai cuori della tifoseria. Ma sentimenti a parte,Da allenatore, Conte ha sfidato la Juventus in nove occasioni. Due volte prima di sedersi sulla panchina bianconera e le altre invece dopoUn bilancio horror per Conte contro la squadra in cui è stato per vent'anni. L'unica vittoria è arrivata nel gennaio 2021, quando allenava l'Inter e sconfisse la Juventus a San Siro per 2-0. Nei due anni a Milano poi ha perso nelle altre 4 circostanze in cui ha sfidato i bianconeri.Proverà a accorciare la differenza tra vittorie e sconfitte con il Napoli, nel match in programma domani al Maradona. All'andata finì 0-0 ma da quel momento sono cambiate tante cose. E sicuramente in meglio per la sua squadra. Conte potrà contare sul fattore casalingo, che negli ultimi anni ha fatto la differenza contro la Juventus.Cosa peserà di più? Il bilancio negativo di Conte contro la Juve o la striscia aperta di sconfitte dei bianconeri al Maradona?