Juventus, gli auguri ad Antonio Conte

Antonio Conte, ex capitano della Juventus con cui ha trascorso tanti anni da giocatore e anche ex tecnico bianconero per tre stagioni, compie oggi 55 anni. Sarà, come è già successo quando è stato allenatore dell'Inter, nuovamente un avversario per la Juventus la prossima stagione. La Juve ha fatto gli auguri al nuovo tecnico del Napoli suo social.Antonio Conte compie oggi 55 anni. La Juventus ha fatto gli auguri all'allenatore leccese. "Buon compleanno, Antonio", il messaggio del club bianconero.