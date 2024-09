Le parole di Antonioai canali della Serie A:DIFFERENZA TRA PRESIDENTI - "La storia è importante in generale, a volte ci può essere un po' di polvere sopra ma se la pulisci la storia emerge e ti può dare una grossa mano. Ho avuto il piacere di avere due presidenti giovani come Agnelli e Zhang che prima di me non avevano mai vinto. Abbiamo fatto la storia insieme. De Laurentiis invece ha già vinto uno scudetto. Con la mia competenza cercherò di fare bene. Poi sapete che ne vince una sola e le altre competono".