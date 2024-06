Conte Juve, bastone tra le ruote

Di Lorenzo Juve, la situazione

, cresce l'attesa per un evento di grande importanza per il club partenopeo: tra martedì e mercoledì, come riportato da Sky Sport, Antoniofirmerà il contratto che lo legherà ufficialmente al Napoli come nuovo allenatore. L'annuncio ufficiale seguirà immediatamente la firma, inaugurando una nuova era per la squadra azzurra.L’arrivo di Antonio Conte al Napoli può rappresentare un problema per le strategie di mercato della Juventus. Tra i problemi da risolvere del tecnico salentino, c’è quello legato a Di Lorenzo che, per Conte, sarebbe un intoccabile.Da parte sua, la Juventus continua a seguire da vicino la situazione. Al momento, tra Napoli e Di Lorenzo sembrerebbe esserci una frattura insanabile. Occhi aperti, però, all’opera di mediazione di Antonio Conte.