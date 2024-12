Le parole di Antonioin conferenza stampa:MERCATO - "Parlare di mercato è sempre difficile e particolare. Parto da una base che deve essere chiara: sto lavorando con questo gruppo di calciatori che hanno contribuito tutti in maniera importante ad avere 35 punti. Un gruppo di ragazzi con cui lavoro dall'estate, tutti che sono entrati nella metodologia ed è inevitabile si sviluppino rapporti anche umani con me e con lo staff. Ho massima fiducia in loro. Sono sereno in questo. Poi dovessero esserci opportunità credibili nel mercato di gennaio e il club dovesse decidere di cambiare qualcosa vedremo. Da parte mia, ripeto, c'è fiducia in questi ragazzi perché so che posso andare in guerra sportiva con loro. Ci sono ragazzi, uomini veri. Sono felice di loro. Ho massima fiducia nel loro operato, quindi il mercato di gennaio oggi con me si chiude e nell'eventualità chiedete a chi di dovere e non a me che risponderò sempre così".