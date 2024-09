Le parole dia Dazn:MODULO - Nasce dal fatto che per la fine del mercato sono arrivati McTominay e Gilmour, il centrocampo è diventato un reparto forte da sfruttare. Abbiamo iniziato a lavorare da subito, prima del Cagliari alternavamo un po' il sistema. Il mio timore era la fase difensiva invece siamo stati molto bravi, davanti dobbiamo fare meglio. Avevo chiesto continuità, so la difficoltà nel fare un pari in casa della Juve una squadra che ci ha distanziato di 18 punti l'anno scorso e fa la Champions.LIMITARE LA JUVE - Avessi voluto e pensare a livello difensivo magari avremmo messo un difensore in più. L'allenatore bravo si adatta alle caratteristiche die calciatori e poi li mette in condizione di fare il meglio. C'era l'intenzione di non lasciare interamente il pallino del gioco alla Juventus. Le occasioni più pericolose penso che le abbiamo avute noi. Poi so non è facile giocare qui, lo conosco bene, facevo di questo stadio il mio fortino.