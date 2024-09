Totò Schillaci, le ultime sulle sue condizioni

Ansa ha diramato una nuova nota ufficiale sulle condizioni dell'ex calciatore Totò. Di seguito il comunicato che purtroppo non porta buone notizie:Si sono aggravate le condizioni dell'ex calciatore Totò Schillaci.Il bomber della nazionale, della Juve e dell'Inter è ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico. I medici che lo curano da diversi giorni avevamo dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui