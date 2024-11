Perché è stato indagato Aurelio De Laurentiis?

La Procura di Roma ha concluso l’indagine nei confronti di Aurelio, presidente del Napoli, relativa all’accusa di falso in bilancio riguardo all'acquisto del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019. A riportarlo è una nota ANSA.Questa accusa si inserisce in un'inchiesta più ampia sulle presunte plusvalenze fittizie, che include anche l'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020. In merito a quest’ultima vicenda, i pubblici ministeri romani avevano chiuso le indagini già a gennaio.I legali di De Laurentiis, Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, fanno sapere che il presidente del Napoli è disposto a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto della questione.