Juventus senza Gatti per un mese: Tudor subito con i problemi in difesa, modulo e scelte, chi giocherà

AFP or licensors

Dasi è portato la prima vittoria da allenatore bianconero e il ritrovato entusiasmo dell'ambiente ma anche una brutta notizia. L'infortunio di Federico Gatti, che è uscito dopo circa 25 minuti per il colpo subito da Pinamonti. Gatti ha provato a rimanere in campo ma dopo qualche minuto ha dovuto dare forfait.Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato la frattura composta della diafisi del Perone; uno stop che terrà fuori il difensore per circa 30 giorni. Assenza pesante per la Juventus vista la centralità di Gatti che dopo l'esclusione di Firenze con Tudor era subito tornato titolare. Si riducono le opzioni per il tecnico croato, almeno per le prossime partite.

Come giocherà la Juventus senza Federico Gatti?

Difesa Juventus, scelte obbligate

Tudor ha deciso di rivoluzionare subito la difesa bianconera passando ad una linea a tre. Un'assoluta novità per la squadra visto che con Thiago Motta la Juve aveva sempre giocato a quattro dietro. Mossa tra l'altro promossa considerando il successo e l'aver ritrovato il clean sheet dopo i sette goal subiti nelle precedenti due partite. Il tecnico croato è orientato a proseguire così, anche senza Gatti, che era stato schierato sul centro destra. La Juventus potrebbe quindi presentarsi già con la Roma sempre con il 3-4-2-1 visto nell'esordio di Tudor nonostante le poche soluzioni in rosa.Se già infatti la Juventus non aveva molte opzioni nel reparto dei difensori centrali, con il ko di Gatti le scelte di Tudor saranno praticamente obbligate. Ci sono infatti solo tre giocatori di ruolo, Kelly, Renato Veiga e Kalulu. Il portghese è stato schierato in mezzo contro il Genoa per la qualità nell'iniziare l'azione con Kelly a sinistra e Kalulu subentrato al posto di Gatti. Così sembra destinata ad essere la difesa bianconera nello scontro diretto contro la Roma all'Olimpico.Il rischio è di non avere però alternative in panchina. Le altre soluzioni sarebbero adattare uno tra Locatelli (che ha giocato in difesa contro il Cagliari in Coppa Italia con Thiago Motta) o Koopmeiners, che in passato ha ricoperto quel ruolo proprio in una difesa a tre. La Juventus è di nuovo in emergenza nel reparto arretrato, una situazione che dopo Motta adesso deve affrontare anche Tudor.