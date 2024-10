Caso ultras: la deposizione di Inzaghi

L'allenatore dell', è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan - che ha portato a diversi arresti - e sul rapporto che alcuni esponenti delle due tifoserie intrattenevano con alcuni dirigenti dei due club. Il tecnico nerazzurro è stato ascoltato in qualità di persona informata sui fatti in virtù delle presunte pressioni subite al telefono da Marco Ferdico, capo ultrà della curva interista, che lo esortava a intervenire con il presidente Giuseppe Marotta per avere un numero di biglietti maggiore per la finale di Champions di Istanbul del 2023 contro il Manchester City.Come riportato da ANSA, il timoniere nerazzurro - nel corso del colloquio - avrebbe confermato di aver ricevuto delle richieste da uno degli esponenti di spicco della Curva dell'Inter ma di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni. Inzaghi ha spiegato che questi dialoghi rientravano nei rapporti tipici tra curva e squadra, al fine di mantenere un rapporto solido con la propria tifoseria.





