Stando a quanto riferisce ANSA è ritornatofirmato da Dario Damiani di Forza Italia, in un primo momento inserita tra gli inamissibili, tra quelli votabili al decreto omnibus che è attualmente in discussione alle commissioni Finanza e Bilancio del Senato.Si tratterebbe di una proposta di modifica che riguarda da vicino il mondo dello sport, visto che propone una svolta ulteriore nella lotta alla pirateria per gli eventi sportivi: la stretta, infatti, estende anche ai fornitori dil’obbligo di disabilitare l’accesso alle partite sui siti illegali, con l’obiettivo di fermare l’utilizzo delle reti VPN per generare diversi indirizzi Ip stranieri in modo tale da aggirare lo stop.