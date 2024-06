La Juventus è pronta ad accogliere Michelecome nuovo portiere, segnalando un importante rinforzo tra i pali per la prossima stagione. Di Gregorio, che ha attirato l'attenzione per le sue ottime prestazioni con il Monza, sembra destinato a diventare il numero uno dei bianconeri. Un segnale significativo del suo imminente trasferimento è stato il 'like' messo al post di annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus.Questo gesto ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, confermando le voci di mercato che lo vedevano vicino al club torinese. Con Di Gregorio, la Juventus punta a consolidare la propria difesa, affidandosi a un portiere giovane ma già esperto, capace di garantire sicurezza e affidabilità per le sfide future, inclusa la tanto attesa partecipazione alla Champions League.