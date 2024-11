C'è anche una firma bianconera sul match vinto questo pomeriggio dall'al Viola Park contro i pari età della Romania, nel contesto dell'Elite League: è quella di, attaccante della, in campo da titolare e a segno su rigore al 65', a siglare il 4-0 azzurro (la partita è poi terminata 4-1, con una rete degli ospiti a dieci minuti dalla fine). Il tutto sotto gli occhi attenti di, che da qualche settimana è entrato a far parte dello staff tecnico di Bernardo Corradi in Under 20, primo step di una possibile futura carriera da allenatore.