Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, sembra che Andreastia per fare un ritorno sulle panchine della Serie A nelle prossime settimane. L'ex centrocampista della Juventus è seguito con grande attenzione dal Monza, club che potrebbe optare per un cambio alla guida tecnica non confermando Raffaele Palladino. Nel frattempo, in attesa di chiarire la situazione del loro attuale allenatore, Adriano Galliani ha iniziato a stilare una lista di possibili sostituti. Oltre all'ex bianconero Pirlo, sulla lista ci sono anche Alessandro Nesta e Marco Baroni, nomi da tenere d'occhio per il futuro della panchina del Monza.