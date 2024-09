Non ha brillato sui livelli di altri compagni, ma comunque si è rivelato ancora una volta prezioso:si è guadagnato la sufficienza piena da parte dei giornali per la sua prestazione nel match di Champions League tra. Di seguito tutti i giudizi.- Inizio un po’ così con Bakayoko e Til, in inferiorità. Poi torna “sbruffone”, aggredisce, si accentra, insomma torna Cambiaso. Terzino e mediano.- Se la deve vedere con Bakayoko ed è una bella lotta: il belga è veloce e aggressivo, l’azzurro fatica a contenerlo. In attacco invece è più sciolto.- Dalla sua parte serve grande attenzione in fase difensiva perché Bakayoko è sgusciante e insidioso, ma Andrea concede poco o nulla. Quando spinge fa male: un cross per Nico e la sovrapposizione nell’azione del vantaggio.