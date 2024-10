Laha celebrato con entusiasmo il gol di Andreanella sfida di Nations League dell'Italia, con un messaggio sui social: "Subito in gol Andrea Cambiaso nel match di #NationsLeague dell’Italia". Il giovane terzino, in grande crescita, ha trovato la rete con la maglia azzurra, confermando il suo ottimo momento di forma anche in campo internazionale. Cambiaso, protagonista di un'ottima stagione con i bianconeri, sta diventando sempre più una pedina fondamentale anche per la Nazionale italiana. La Juventus continua a monitorare con soddisfazione i progressi del suo talento, ora in evidenza anche a livello europeo.