Agnelli e Allegri insieme, la foto

L'ex tecnico della Juventus Massimilianoè stato avvistato ieri sera a cena a Pietrasanta, nota località balneare della toscana, in compagnia dell'ex presidente della Juventus Andrea. I due erano a cena presso una famosa enoteca, proprio il locale ha pubblicato nelle proprie storie su Instagram una foto che ritrae il proprietario in compagnia di Agnelli e Allegri specificando che si tratta della sera di ieri (venerdì) a cena. Di seguito la foto che ritrae i due ex bianconeri